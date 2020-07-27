Воробьев назвал сроки закрытия всех свалок в Подмосковье

Все свалки на территории Подмосковья перестанут действовать с января следующего года, заявил губернатор региона Андрей Воробьев. Его цитирует РИАМО.

Мусор будет поступать на комплексы по переработке отходов (КПО), весь мусор в регионе будет перерабатываться, пояснил глава региона.

Ранее в июне министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антон Велиховский заявил, что все полигоны твердых бытовых отходов с прямым захоронением мусора на территории Подмосковья закроют в следующем году.

Московская область первой среди российских регионов перешла на новый стандарт сбора и переработки отходов в 2019 году. В частности, в рамках новой экологической политики началось строительство современных высокотехнологичных комплексов, а также закрытие и рекультивация полигонов. К настоящему моменту закрыто 29 полигонов из 39.