Воробьев поручил продолжить информирование о раздельном сборе мусора

Необходимость раздельного сбора мусора следует донести до каждого жителя Подмосковья, нужно продолжать разъяснительную работу, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Его цитирует РИАМО во вторник, 9 июня.

«Должна быть комплексная программа, которая дает ответы, для чего, почему важен раздельный сбор мусора», — сказал Воробьев.

Губернатор напомнил, что Московская область первая среди регионов перешла на новый экостандарт обращения с отходами. По его словам, к следующему году все свалки старого формата в регионе должны быть закрыты.

С начала реализации нового экологического стандарта часть мусора идет на вторичную переработку, что позволяет сократить нагрузку на мусорные полигоны области, напомнил Воробьев.

«В 2019 году мы разделили порядка 900 тысяч тонн мусора, хотя было очень много скептиков, и никто особо не верил, что раздельный сбор мусора вообще возможен», — сказал он.

Он добавил, в текущем году планируется отсортировать порядка 1,5 миллиона тонн отходов.