Россия
 
Последние новости
Глава Роспотребнадзора назвала неизбежной новую пандемию
Лукашенко заявил о финансировании белорусской оппозиции российскими олигархами
Матери погибшего при танковом обстреле рядового присудили четыре миллиона рублей
Собака несколько лет ходила с шампуром для шашлыка в желудке
Российский город закроют из-за коронавируса и вспышек на оборонных предприятиях
Байдена предупредили о потере доверия полиции
Самым богатым человеком Европы заинтересовалась налоговая
ВОЗ назвала сроки второй волны коронавируса
Греция пообещала оплатить отдых туристов с коронавирусом
Летающие крыши во время мощного урагана в Чечне попали на видео
Новости партнеров

Мусорные полигоны старого формата закроют в Подмосковье к 2021 году

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Геннадий Гуляев / «Коммерсантъ»

Все полигоны твердых бытовых отходов с прямым захоронением мусора на территории Подмосковья закроют в следующем году, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антон Велиховский. Его слова приводятся на сайте областного правительства в четверг, 3 июня.

«На 15 объектах ведутся работы по дегазации и очистке фильтратов, это бывшие полигоны. На 2020 год нами закрыто 29 полигонов из 39», — рассказал он.

Московская область первой среди российских регионов перешла на новый стандарт сбора и переработки отходов в 2019 году. В частности, в рамках новой экологической политики в области началось строительство современных высокотехнологичных комплексов, а также закрытие и рекультивация полигонов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что собственники мусорных полигонов понесут ответственность за нарушение экологических норм.

В 2019 году в области закрыли три полигона общей площадью более 40 гектаров.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Полувековую свалку закрыли в Егорьевске
Воробьев объявил о рекультивации всех мусорных полигонов в Подмосковье
Воробьев объявил важные победы Подмосковья в сфере экологии
Другие материалы рубрики
Россия00:01 2 июня
Виктор

«Никому я не обязан, никаким начальникам»

Коронавирус вынудил россиян покинуть города. Они нашли себя в деревне и не хотят возвращаться
15:55Сегодня

Матери погибшего при танковом обстреле рядового присудили четыре миллиона рублей

15:50Сегодня

Российский город закроют из-за коронавируса и вспышек на оборонных предприятиях

15:34Сегодня

Летающие крыши во время мощного урагана в Чечне попали на видео

Россия00:01 3 июня

«Многим приходится тяжко»

Как российский подросток с ВИЧ помогал россиянам спастись от коронавируса
14:44Сегодня

В Подмосковье спасли упавшего в колодец бобра 

14:53Сегодня

Выросло число желающих проголосовать по поправкам к Конституции

14:33Сегодня

Появилось видео экстренной посадки вертолета Ми-38 в Подмосковье

Россия00:0130 мая
Станислав Усков и Владимир Дубцов

«Почему я ношу темные очки? Потому что я крутой»

Как слепые россияне меняют свою жизнь в эпоху YouTube и соцсетей
14:43Сегодня

В Роспотребнадзоре сравнили опасность коронавируса и других инфекций

14:22Сегодня

Глава Роспотребнадзора назвала неизбежной новую пандемию

14:14Сегодня

Активисты «Молодежки ОНФ» рассказали о помощи подтопленцам в Иркутской области

Россия
Виктор«Никому я не обязан, никаким начальникам»
Коронавирус вынудил россиян покинуть города. Они нашли себя в деревне и не хотят возвращаться
«Многим приходится тяжко»
Как российский подросток с ВИЧ помогал россиянам спастись от коронавируса
Станислав Усков и Владимир Дубцов«Почему я ношу темные очки? Потому что я крутой»
Как слепые россияне меняют свою жизнь в эпоху YouTube и соцсетей
Путин назначил голосование по поправкам к Конституции на 1 июля
Что нужно знать россиянам?
Все материалы
Мир
В деле о загадочном исчезновении девочки в 2007-м появился главный подозреваемый
В парламенте Британии раскритиковали жестокость Трампа
В Конгрессе США высмеяли Белый дом за сравнение Трампа и Черчилля
Магазины спрятали от американцев оружие
И вспыхнет пламя
После гибели чернокожего США охватили беспорядки и погромы. Почему в этом винят Россию?
Все материалы
Бывший СССР
«Они теперь еще более уязвимы»
До чего коронавирус довел ДНР, ЛНР и другие непризнанные республики
ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность
Ситуация в Донбассе обострилась. Украине поставили ультиматум
«Моя душа плачет!»
Без масок, врачей и денег: украинская медицина не справляется с эпидемией коронавируса
Возвращение блудного Михо
Зачем Зеленский вернул Саакашвили в политику, несмотря на международный скандал?
Все материалы
Экономика
Россиянам рассказали об опасностях при покупке лекарств через интернет
Климатическое оружие
Европа нацелилась на мировое господство. Ей помогут экология и коронавирус
Цены на нефть пошли на снижение
Мечты срываются
«Газпром» теряет 1,5 триллиона рублей и рискует сорвать поставки газа в Китай на миллиарды долларов
Европу приготовились спасать от «рыночного разгрома»
Место встречи добрых дел
«Сбербанк Вместе» запустил социальный проект к Дню защиты детей
Главную экономику Европы захлестнула рекордная безработица
Все материалы
Силовые структуры
Россиянин получил пожизненный срок за серию убийств
«В полиции США немало тех, кто хочет убивать»
Бывший американский полицейский — о беспредельщиках в погонах и о причинах беспорядков в США
Утопившей детей россиянке вынесли приговор
Полковник Минобороны избил подчиненных за обстрел охраны Башара Асада в Сирии
Приговоренные диагнозом
История карательной психиатрии. Спецпроект «Ленты.ру»
Бывший американский следователь рассказал о преимуществах российских коллег
«Лучше бы я умер, чем такое терпеть»
Россияне вновь столкнулись с карательной психиатрией. За что сегодня могут отправить в лечебницу?
Все материалы
Наука и техника
Раскрыто происхождение загадочного кратера в Сибири
Первый батут
Как Илон Маск лишил Россию монополии в космосе: история SpaceX
SpaceX запустила 60 спутников глобального интернета
Обнаружено исчезновение Йеллоустонского супервулкана
SpaceX запустила Crew Dragon с экипажем к МКС
Россия теряет монополию в пилотируемой космонавтике
Обнаружено самое гигантское и древнее сооружение майя
Живые мертвецы
Почему прокаженных считали чудовищами и как мир победил страшную болезнь
Все материалы
Спорт
Жена Малкина заговорила о зависти россиян к американцам
«Мы не животные, мы люди!»
Звезды спорта в ярости из-за смерти чернокожего в США. Они борются с вандалами и требуют перемен
В Токио задумались над проведением упрощенных Олимпийских игр
Майк Тайсон и Крис Джерико«Боги войны разбудили меня»
Майк Тайсон напомнил о себе безумными выходками. Зачем он решил снова удивить фанатов?
Бойцы MMA увидели в Макгрегоре своего будущего лидера
«Он уходил, обещал — и вернулся»
Спорт и ставки в июне 2020-го: когда начнут играть РПЛ, АПЛ, Ла Лига и Серия А
Noize MC упомянул в песне танцующего под Егора Крида Нурмагомедова
Все материалы
Культура
Актрису обвинили в расизме из-за угроз «насрать в парик» темнокожей коллеге
Гори, гори ясно
Расизм, копы, беспредел: 10 фильмов, которые объясняют протесты в США
Музыканта Романа Жукова обвинили в изнасиловании беременной жены
Дэвид Линч поддержал протесты в США при помощи прогноза погоды и циркулярки
Дали мяч
Как сериал про Майкла Джордана стал самым популярным документальным кино в истории?
Басиста Nirvana затравили за поддержку Трампа в борьбе с протестующими
Вите надо выйти
Каминг-ауты, самоубийства и изнасилования в главных сериалах июня
Все материалы
Интернет и СМИ
Соведущая Соловьева разошлась с ним во взглядах и уволилась
«Нужно его к Малахову привести и на всю страну показать»
Российские дети устраивают травлю в сети и сами становятся ее жертвами. Как с этим бороться?
Блогерша ответила на критику русского акцента и нашла поддержку в сети
«Колхоз — это то, что нам нужно»
Россиянка поработала вебкам-моделью и раскрыла детали. Что заставляет девушек раздеваться на камеру?
Малышева назвала витамин для профилактики коронавируса
«Им гораздо проще уклоняться и платить»
Почему американские соцсети годами игнорируют российские законы и как это остановить
Порноактер отравил знакомого ядом жабы и был задержан
Все материалы
Ценности
Песков прокомментировал новый образ с отпущенной бородой
«Мы же так старались»
Самую молодую миллиардершу в мире лишили титула. Как ей удалось убедить весь мир в своем богатстве?
Парень с голубым тату на все тело раскрыл причины своего выбора
Кайли Дженнер отреагировала на лишение статуса самой молодой миллиардерши в мире
«Если муж не решался ударить жену, то он под каблуком»
Знакомство по фото и брачная ночь под присмотром: как девушек выдают замуж в мусульманских странах
Дмитрий Песков отпустил бороду
Все материалы
Путешествия
Глава российской авиакомпании назвал сроки возобновления полетов за границу
«Утром я проснулся без копейки»
Как россиянин рискнул покорить Турцию на велосипеде, выпил чаю с военными и провел ночь в мечети
Спрогнозированы сроки допуска россиян в Италию
«Я была похоронена заживо»
Туристка в одиночку отправилась в горы и чуть не погибла в снежной буре. Как ей удалось выжить?
Объяснена польза пандемии коронавируса для туристов
«Можете пристрелить меня — в моем доме голодные дети»
Драки за еду, расстрелы и толпы нищих: застрявшие в Африке туристы — об ужасах местного карантина
Раскрыты главные покупки готовящихся к отпуску при пандемии россиян
Все материалы
Из жизни
Извращенец снимал видео под юбками однокурсниц и незнакомок и попал под суд
Схватка подводного охотника с одной из самых агрессивных акул попала на видео
«Я чувствовал, что реальность вокруг меня меняется»
Как ученый исследовал обманщиков и понял, что сам попал в центр заговора, и все вокруг — ложь
Рыбаки случайно нашли огромный рог ископаемого быка
Другие правила
Люди по всему миру вышли на улицу после изоляции и попали в новую реальность. Как она выглядит?
Женщина провалилась в канализационный люк и несколько дней ждала помощи
«Как ты можешь мерзнуть? Ты же русская!»
История россиянки о переезде и жизни в Испании, большой любви и карантине
Все материалы
Внедорожник Toyota Fortuner обновился и стал мощнее
Автомобили, которых вы не ожидали от Alfa Romeo
Военный внедорожник, купе с V10 от Dodge Viper и другие ренегаты с эмблемой Alfa Romeo
Названы цены на новую модель Volkswagen для России
Викторина о тяжёлом люксе
Угадайте, что стоит дороже — автомобиль или не автомобиль
В России появится китайский электрокар казахской сборки
Хэтчбеки с мотором в неправильном месте, часть 2
Дополнительная порция хэтчбеков, построенных по канонам суперкаров
Угонщик разбил редкий BMW Z8 за 34 миллиона рублей
Все материалы
Дом
Бывшая возлюбленная Аршавина показала новый дом
Дышите ровно
Какими россияне видят врачей, спасающих страну от коронавируса
Седокова раскрыла секрет погашения ипотеки
Россиянка отсудила квартиру после 20 лет пребывания в психбольнице
Продавцам жилья в Москве предрекли разочарование в посткарантинной реальности
Уж лучше вы к нам
Дома в Италии по цене 1 евро — реальный шанс уехать в Европу или ловушка?
Все материалы
Нацпроекты
​Пластиковые отходы получат особый международный статус
Число зараженных коронавирусом в России превысило 50 тысяч
Больше всего случаев в Москве и Московской области
Российские власти приготовились обсуждать предложения по поддержке легпрома
Владимир ПутинПутин объявил о новых мерах поддержки на время коронавируса
Президент призвал собрать все ресурсы и пообещал врачам премии за опасную работу
Росавиация приготовилась рассматривать заявки аэропортов на получение субсидий
Что нужно знать о коронавирусе
Как избежать заражения и с какими симптомами нужно вызывать врача
Российский бизнес получил кредиты по новой программе на 54 миллиарда рублей
Все материалы