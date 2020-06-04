Мусорные полигоны старого формата закроют в Подмосковье к 2021 году

Все полигоны твердых бытовых отходов с прямым захоронением мусора на территории Подмосковья закроют в следующем году, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антон Велиховский. Его слова приводятся на сайте областного правительства в четверг, 3 июня.

«На 15 объектах ведутся работы по дегазации и очистке фильтратов, это бывшие полигоны. На 2020 год нами закрыто 29 полигонов из 39», — рассказал он.

Московская область первой среди российских регионов перешла на новый стандарт сбора и переработки отходов в 2019 году. В частности, в рамках новой экологической политики в области началось строительство современных высокотехнологичных комплексов, а также закрытие и рекультивация полигонов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что собственники мусорных полигонов понесут ответственность за нарушение экологических норм.

В 2019 году в области закрыли три полигона общей площадью более 40 гектаров.