Полувековую свалку закрыли в Егорьевске

Городская свалка в Егорьевске закрыта по поручению губернатора Андрея Воробьева в четверг, 12 декабря. Проект рекультивации будет разработан в следующем году, сообщается на сайте областного правительства.

«Благодаря тому, что Московская область пришла к раздельному сбору мусора, мы только в этом году один миллион тонн не повезем на полигоны, а в следующем — более двух миллионов тонн», — сказал зампред регионального правительства Евгений Хромушин.

Он уточнил, что 20 декабря в Егорьевске откроется комплекс по обезвреживанию, обработке и размещению твердых коммунальных отходов «Восток». По его словам, мощность переработки составит 500 тысяч тонн отходов в год.

В пресс-службе правительства сообщили, что уникальные технологии сортировки позволят перерабатывать отходы без ущерба для окружающей среды.

Егорьевский полигон эксплуатировался почти полвека. Это 26-й полигон, закрытый с начала реформы обращения с отходами в Подмосковье.

