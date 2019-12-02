Воробьев объявил важные победы Подмосковья в сфере экологии

Внедрение в Подмосковье современной системы переработки и утилизации отходов дало результаты, заявил губернатор Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом областного правительства. Его цитирует РИАМО в понедельник, 2 декабря.

«Важные победы, которые мы начали фиксировать в сфере экологии, — закрытие старого полигона "Воловичи", на следующей неделе закрываем городскую свалку в Егорьевске», — сказал Воробьев.

Также в скором времени будет закрыт полигон «Непейно» в Дмитровском городском округе, добавил губернатор.

По его словам, в следующем году откроются порядка 5-7 больших комплексов по переработке отходов, что позволит закрыть оставшиеся в регионе мусорные полигоны.

Ранее Московскую область похвалили за успешную реализацию мусорной реформы. Подмосковье одним их первых регионов перешло на раздельный сбор мусора. Кроме того, в регионе строятся современные мусоросжигательные заводы.