Воробьев объявил о рекультивации всех мусорных полигонов в Подмосковье

Все мусорные полигоны в Московской области будут рекультивированы, заявил губернатор Андрей Воробьев на заседании регионального правительства. Его цитирует РИАМО во вторник, 3 декабря.

По его словам, до конца года закроют мусорные полигоны в Егорьевске и Дмитровском городском округе. Недавно закрыли полигон «Воловичи» в Коломенском городском округе, он эксплуатировался почти 30 лет, напомнил Воробьев.

«Будем не только закрывать все полигоны, но и обязательно их рекультивировать», — подчеркнул Воробьев.

Закрытие мусорного полигона «Егорьевский» планируется 12 декабря. Свалка работает уже около 50 лет, говорится на сайте областного правительства.

Накануне Воробьев сообщил, что в следующем году откроются порядка 5-7 больших комплексов по переработке отходов, что позволит закрыть оставшиеся в регионе мусорные полигоны.

По инициативе губернатора Московская область одним их первых регионов перешла на раздельный сбор мусора.