Назван способ решить отмеченные Путиным экологические проблемы под Иркутском

Отмеченные президентом России Владимиром Путиным экологические проблемы в городе Усолье-Сибирское Иркутской области можно решить подключением ресурсов федерального центра. Об этом заявил директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин, передает ТАСС.

Он отметил, что в России мероприятия по решению экологических проблем как правило осуществляются «с большим трудом и длительно», а с помощью федерального центра «это будет решено в достаточно хорошие, сжатые сроки».

Кроме того, Данилин добавил, что промышленную площадку химпредприятия «Усольехимпром» планируется включить в федеральный проект «Чистая страна».

Ранее Путин поручил срочно изолировать промышленную площадку химпредприятия «Усольехимпром» в городе Усолье-Сибирское Иркутской области и обеспечить ее охрану силами Росгвардии. На совещании об экологической ситуации в регионе глава государства заявил, что груз экологических проблем накапливался долгие годы — с 30-х годов прошлого века. «На этой территории работало крупное химическое предприятие. И сейчас обстановка такова, что объекты хранения отходов химического производства действительно находятся в аварийном состоянии», — рассказал он.

Нацпроект «Экология» направлен на комплексное решение экологических проблем страны. Всего на реализацию проекта выделят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. В него входят такие подразделы, как «Чистая вода», «Сохранение озера Байкал», и «Чистый воздух».