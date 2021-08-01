Россия
 
Последние новости
Сборную Белоруссии обвинили в насильственной депортации легкоатлетки из Токио
Врач назвал самое частое место заражения гепатитом B
В Лефортовском тоннеле загорелся автомобиль 
В НАТО рассказали о возможности удара по России в Черном море
Врачи назвали характерные признаки атеросклероза
Производители вакцин от коронавируса подняли цены
Стало известно место похорон президента журфака МГУ Ясена Засурского 
Назвавшего православный храм сараем депутата Госдумы захотели посадить
Москвичей возмутил мужчина с хищником на поводке на улицах города 
Новости партнеров
Прослушать новость

Число жертв взрыва на ростовском химкомбинате возросло

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Public Domain / Wikimedia

Число жертв взрыва на химкомбинате «Каменский» в Ростовской области возросло до четырех. Об этом «Интерфаксу» в воскресенье, 1 августа, сообщил информированный источник.

«В больнице скончались еще три сотрудника предприятия. Ранее, в пятницу, от полученных ожогов умер еще один», — пояснил он.

Собеседник агентства также добавил, что еще три сотрудника предприятия находятся в больнице с ожогами в крайне тяжелом состоянии, им оказывается вся необходимая помощь.

Взрыв на заводе произошел вечером 29 июля. Как стало известно изданию Baza, у шестерых госпитализированных в местную больницу выявлено 100 процентов химических ожогов тела, еще у одного пострадавшего — 80 процентов. Позже в сети появилось видео с места происшествия, на кадрах которого заметны огромные столбы дыма, поднимающиеся над комбинатом.

«Комбинат Каменский» является одним из самых крупных химических предприятий юга России и градообразующим предприятием города Каменск-Шахтинский. Согласно официальному сайту завода, «Комбинат Каменский» выпускает «важнейшую химическую продукцию для решения задач государственной важности, укрепляя обороноспособность страны».

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Одного из пострадавших при взрыве на ростовском химкомбинате ввели в кому
На заводе рассказали об опыте пострадавших при взрыве на ростовском химкомбинате
Стали известны подробности аварии на химкомбинате на юге России