Число жертв взрыва на ростовском химкомбинате возросло

Число жертв взрыва на химкомбинате «Каменский» в Ростовской области возросло до четырех. Об этом «Интерфаксу» в воскресенье, 1 августа, сообщил информированный источник.

«В больнице скончались еще три сотрудника предприятия. Ранее, в пятницу, от полученных ожогов умер еще один», — пояснил он.

Собеседник агентства также добавил, что еще три сотрудника предприятия находятся в больнице с ожогами в крайне тяжелом состоянии, им оказывается вся необходимая помощь.

Взрыв на заводе произошел вечером 29 июля. Как стало известно изданию Baza, у шестерых госпитализированных в местную больницу выявлено 100 процентов химических ожогов тела, еще у одного пострадавшего — 80 процентов. Позже в сети появилось видео с места происшествия, на кадрах которого заметны огромные столбы дыма, поднимающиеся над комбинатом.

«Комбинат Каменский» является одним из самых крупных химических предприятий юга России и градообразующим предприятием города Каменск-Шахтинский. Согласно официальному сайту завода, «Комбинат Каменский» выпускает «важнейшую химическую продукцию для решения задач государственной важности, укрепляя обороноспособность страны».