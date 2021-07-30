Россия
 
Последние новости
Российские теннисисты гарантировали себе золото в миксте на Олимпиаде
Украинский суд продлил домашний арест Медведчуку
Следователи опровергли любовную связь между подполковником полиции и школьницей
Москвичка раскрыла подробности обучения цыганских детей 
Украина ответила на требования Меркель о «формуле Штайнмайера»
Стало известно о смертельном нападении на израильский нефтяной танкер
Эстонцев призвали игнорировать новые антикоронавирусные ограничения
Азиатские компании столкнулись с рекордными потерями
От россиянки потребовали десятки тысяч рублей за замену лампочки 
Раскрыт механизм формирования памяти в мозге человека
Новости партнеров
Прослушать новость

Появилось видео с места взрыва на ростовском химкомбинате

Перейти в «Мою Ленту»

В сети появилось видео с места взрыва на ростовском предприятии «Комбинат Каменский». Ролик опубликован в паблике «Подслушано в Каменске-Шахтинском» в соцсети ВКонтакте.

На кадрах видно, как огромные столбы дыма поднимаются в небо над комбинатом.

Взрыв произошел вечером 29 июля. Как стало известно изданию Baza, у шестерых госпитализированных в местную больницу выявлено 100 процентов химических ожогов тела, еще у одного пострадавшего — 80 процентов.

Никакой информации о причине аварии на заводе не поступало.

«Комбинат Каменский» является одним из крупнейших химических предприятий юга России и градообразующим предприятием города Каменск-Шахтинский. Согласно официальному сайту завода, «Комбинат Каменский» выпускает «важнейшую химическую продукцию для решения задач государственной важности, укрепляя обороноспособность страны».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Двое россиян попали в больницу из-за взрыва самогонного аппарата
В Леверкузене обнаружены новые жертвы взрыва на химзаводе
В российском городе два человека пострадали при взрыве газа в квартире