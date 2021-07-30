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Одного из пострадавших при взрыве на ростовском химкомбинате ввели в кому

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Фото: Telegram-канал «Подъём»

Врачи ввели одного из пострадавших при взрыве химкомбината в Ростовской области в медикаментозную кому. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем» со ссылкой на брата пострадавшего.

Уточняется, что пострадавший получил ожоги 100 процентов тела. «Медикаментозная кома, с поддержкой всех жизненных функций. Ожоги — 100 процентов», — заявил родственник.

Взрыв на заводе произошел вечером 29 июля. Как стало известно изданию Baza, у шестерых госпитализированных в местную больницу выявлено 100 процентов химических ожогов тела, еще у одного пострадавшего — 80 процентов. Позже в сети появилось видео с места происшествия, на кадрах которого видно огромные столбы дыма, поднимающиеся над комбинатом.

«Комбинат Каменский» является одним из самых крупных химических предприятий юга России и градообразующим предприятием города Каменск-Шахтинский. Согласно официальному сайту завода, «Комбинат Каменский» выпускает «важнейшую химическую продукцию для решения задач государственной важности, укрепляя обороноспособность страны»

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