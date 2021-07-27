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Стали известны результаты проверки воздуха после взрыва на химзаводе в Германии

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Фото: Oliver Berg / Getty Images

В Германии после взрыва на химическом заводе в Леверкузене стали известны первые результаты проверки воздуха. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт местной администрации.

По сообщению властей, проведенные замеры пока показывают значения в «зеленой зоне». При этом точный состав выбросов до сих пор неизвестен.

Спасатели заявляют, что, несмотря на первичные положительные результаты проверки, жителям близлежащих районов все еще не стоит открывать окна и двери. Им также не рекомендуют выходить на улицу, если это не экстренная необходимость. «Ситуация на месте стабильная», — заверили в администрации города.

По последним данным, опубликованным в газете Süddeutsche Zeitung, число пострадавших при взрыве в германском Леверкузене увеличилось до 31.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва на химическом заводе погиб один человек, 16 пострадали. Кроме того, пять рабочих завода числятся пропавшими без вести.

В сети также появилось видео горящего химзавода Chempark после взрыва. На кадрах можно увидеть огромное облако ядовитого дыма, которое поднимается в небо. Причины происшествия на данный момент устанавливаются.

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