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Один человек погиб в результате взрыва на химзаводе в Германии

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Фото: Oliver Berg / Globallookpress.com

В результате взрыва на химзаводе Chempark на западе Германии погиб один человек. Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на начальника строительства Леверкузена Андреа Деппе.

По информации издания, число пострадавших увеличилось до 16. Отмечается, что работы по устранению пожара начали с задержкой, так как необходимо было предварительно обесточить линию электропередачи.

До этого сообщалось, что во взрыве в немецком Леверкузене пострадали рабочие. По меньшей мере двое из них получили серьезные ранения, пятеро числятся пропавшими без вести. Жизнь одного из рабочих находилась под угрозой.

Ранее опубликовали видео горящего химзавода Chempark после взрыва. На кадрах можно увидеть огромное облако ядовитого дыма, которое поднимается в небо. Причины происшествия на данный момент устанавливаются. Жителям окрестных районов сказали закрыть окна и двери во избежание отравления опасными химикатами.

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