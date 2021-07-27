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Стало известно об угрозе для немецкого города после взрыва на химзаводе

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Фото: Anna Fross / Reuters

После сильного взрыва на химзаводе Chempark в немецком Леверкузене угроза для города и его жителей сохраняется. Об этом заявил представитель пострадавшего предприятия, передает РИА Новости.

Представитель компании отметил, что предупреждение об угрозе пока не сняли из-за отсутствия достаточного количества данных о последствиях взрыва. «Горели растворители, хлорсодержащие растворители. Точных анализов пока нет», — уточнил он. Отмечается, что экстренным службам удалось потушить пожар в промышленном здании. Работы по устранению возгорания начали с задержкой, так как необходимо было предварительно обесточить линию электропередачи.

Ранее стало известно, что в результате взрыва на химзаводе погиб один человек. Как минимум 16 работников предприятия получили ранения, несколько человек числятся пропавшими без вести. Всем жителям окрестных районов рекомендовали закрыть окна и двери в домах, чтобы избежать отравления ядовитыми веществами. В городе перекрыли часть дорог.

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