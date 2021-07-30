На заводе рассказали об опыте пострадавших при взрыве на ростовском химкомбинате

Сотрудница химкомбината в Ростовской области прокомментировала данные о том, что пострадавшие при взрыве работники были новичками. Ее слова приводит «Газета.Ru».

Она рассказала, что двое пострадавших коллег были ее близкими друзьями. «Это моя смена. Там два близких моих друга обгорели и находятся в критическом состоянии. Они были не новичками никто», — уточнила сотрудница предприятия «Комбинат Каменский».

По ее словам, чтобы выяснить причины аварии, на территории комбината проведут экспертизу с участием специалистов из Москвы.

Взрыв на заводе произошел вечером 29 июля. Как стало известно изданию Baza, у шестерых госпитализированных в местную больницу выявлено 100 процентов химических ожогов тела, еще у одного пострадавшего — 80 процентов.

«Комбинат Каменский» является одним из самых крупных химических предприятий юга России и градообразующим предприятием города Каменск-Шахтинский. Согласно официальному сайту завода, «Комбинат Каменский» выпускает «важнейшую химическую продукцию для решения задач государственной важности, укрепляя обороноспособность страны».