Выкинувшего сына с пятого этажа россиянина арестовали на два месяца

Кузьминский суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца россиянина Леонида Кудрявцева, выкинувшего ребенка с пятого этажа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Мера пресечения избрана на срок до 4 октября.

4 августа Кудрявцев выбросил двухлетнего сына из окна многоквартирного дома на улице Шумилова в Москве и скрылся. Мальчик после падения был в сознании, общался и говорил, что ему больно. Врачи скорой оказали ему необходимую помощь и госпитализировали.

У ребенка диагностировали обширные травмы, в том числе ушиб головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, кровоизлияние в мозг, ушиб легкого. Кроме того, он получил переломы ребер и бедренных костей. Ребенок находится в стабильно тяжелом состоянии.