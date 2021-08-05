Появились подробности о выбросившем двухлетнего сына с пятого этажа россиянине

Россиянин, который выбросил из окна пятого этажа двухлетнего сына, предположительно, употребляет запрещенные вещества. По словам матери мужчины, которая проработала 20 лет в диспансере для душевнобольных и наркоманов, симптомы ей знакомы. Об этом сообщает Life.

Известно, что раньше отец мальчика уже был в неадекватном состоянии, он говорил, что спецслужбы якобы вставили ему в голову чип. В настоящее время мужчина утверждает, что сыну было плохо, и он таким способом хотел ему помочь. Вместе с тем задержанный осознает, что совершил.

По словам источника, врачи дают благоприятный прогноз ребенку, он должен выжить. У двухлетнего мальчика диагностировали обширные травмы, в том числе ушиб головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, кровоизлияние в мозг, ушиб легкого. Кроме того, он получил переломы ребер, закрытый перелом шейки бедренной кости и нижней трети бедренной кости со смещением.

Отец выбросил двухлетнего сына из окна квартиры пятого этажа на юго-востоке Москвы. Следственные органы возбудили дело по статье «Покушение на убийство малолетнего». В настоящее время отца мальчика задержали.