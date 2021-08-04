В Москве отец выбросил пятилетнего сына с пятого этажа

Отец выбросил пятилетнего сына из окна квартиры пятого этажа в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

«В полицию поступило сообщение о падении на улице Шумилова с высоты несовершеннолетнего. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, а также принимаются меры по установлению и задержанию причастного лица», — сообщили в ведомстве.

Отец скрылся с места преступления, сейчас его разыскивают. По факту покушения на убийство малолетнего возбуждено уголовное дело.

В данный момент состояние ребенка тяжелое, ему оказывается необходимая помощь. Известно, что мать мальчика находится в отъезде, опекуном является бабушка.

В июне стало известно, что Московский городской суд приговорил к 17 годам лишения свободы 31-летнюю местную жительницу Дарью Шавелкину, которая выбросила из окна 13-го этажа грудного ребенка подруги. В декабре 2020 года обвиняемая гостила у подруги. Когда та отвлеклась и вышла в другую комнату, женщина взяла ее трехмесячную дочь и выбросила из окна 13-этажного дома.

