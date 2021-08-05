Выбросившего ребенка с пятого этажа россиянина задержали

На юго-востоке Москвы задержали отца, выбросившего малолетнего сына из окна квартиры на пятом этаже. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Главное следственное управление Следственного комитета России (ГСУ СК).

«В настоящее время его местонахождение установлено, в ближайшее время он будет доставлен в подразделение ведомства для проведения необходимых следственных действий. Расследование продолжается», — пояснили в ведомстве.

Ранее 4 августа сообщалось, что отец выбросил трехлетнего сына из окна многоквартирного дома на улице Шумилова в Москве и скрылся с места преступления.

Как рассказали очевидцы, ребенок после падения был в сознании, общался и говорил, что ему больно. Врачи скорой оказали ему необходимую помощь и госпитализировали, спасение мальчика попало на видео.