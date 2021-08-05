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Спасение выброшенного отцом с пятого этажа трехлетнего мальчика попало на видео

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В Москве спасение выброшенного отцом с пятого этажа многоквартирного дома трехлетнего мальчика попало на видео. Запись произошедшего на улице Шумилова опубликовал Telegram-канал Mash.

Сейчас ребенок находится в тяжелом состоянии в больнице. На кадрах видно, как врачи скорой оказывают помощь мальчику.

По информации канала, отец ребенка — 24-летний Леонид Кудрявцев, который в полуголом виде сбежал сразу после инцидента. Во время происшествия в квартире находилась бабушка мальчика. Как рассказали каналу соседи, ребенок после падения был в сознании, общался и говорил, что ему больно. В это время отец смотрел на него из окна. Скорая помощь, по их словам, прибыла очень быстро.

Ранее 4 августа сообщалось, что отец выбросил трехлетнего сына из окна пятого этажа многоквартирного дома на улице Шумилова в Москве. Отец скрылся с места преступления, возбуждено дело по статье «Покушение на убийство малолетнего». Мать мальчика находится в отъезде, опекуном является бабушка.

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