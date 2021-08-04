Россиянина обвинили в избиении пасынка проводом от чайника

В Новосибирске россиянина обвинили в избиении 7-летнего пасынка проводом от чайника. Об этом сообщает РИА Новости в своем Telegram-канале.

Мать мальчика состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних (ПДН). После инцидента ребенка забрали из семьи службы опеки и отправили в реабилитационный центр.

Как пишет издание NGS.RU, мужчина избил ребенка из-за конфликта на детской площадке. Пасынок случайно попал в глаз палкой другому ребенку и отчим решил наказать его.

Заявление в полицию написал сосед, который заметил на теле ребенка многочисленные раны, в том числе на лице. По его словам, отчим мог выбить пасынку глаз.

Следственный комитет и прокуратура выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что житель города Соликамск Пермского края потерял ухо после того, как пьяный отец несколько раз ударил его табуретом с металлическими ножками по голове.

