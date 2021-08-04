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Россиянин избил детей в подъезде и попал на видео

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В Уфе россиянин избил детей в подъезде. Видео инцидента опубликовано в группе «Моя Уфа» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как мужчина таскает за волосы маленькую девочку. В это время ее пытается защитить женщина с ребенком на руках. Россиянин ударяет девочку ногой в спину, от удара она падает и ударяется об угол. Видеозапись заканчивается тем, что мужчина разговаривает с женщиной в подъезде, пока девочка прячется за ее спиной.

Как сообщили в местном паблике, на другой записи с камер видеонаблюдения видно, как мужчина также бьет ребенка у россиянки на руках.

Изданию Mkset в МВД Башкирии рассказали, что в полицию поступило заявление о нападении мужчины. В ведомстве проводят проверку.

Ранее в Пермском крае россиянин выгнал на мороз детей сожительницы из-за того, что они без разрешения взяли кусок колбасы. Одному ребенку было два года, другому — четыре. Кроме того, мужчина также избил старшего ребенка, когда соседка вернула домой замерзших детей.

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