В российском детсаду заставили детей мыть унитазы

Прокуратура Советского района в городе Томск проверит данные о том, что в одном из местных детских садов детей заставляли мыть полы и унитазы. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Таким образом воспитательница детсада №39 наказывала детей за плохое поведение.

«Прокуратура района проверит исполнение детским садом законодательства об образовании», — говорится в сообщении. В ведомстве указали, что при наличии оснований будут приняты «исчерпывающие меры прокурорского реагирования».

Ранее российская воспитательница в детскому саду в Комсомольске-на-Амуре избила ребенка во время еды. На опубликованной видеозаписи дети сидят за столом и едят, за ними наблюдают две женщины. Одна из них подходит к одному из воспитанников, начинает бить по рукам и насильно заставляет есть. Узнавшие о произошедшем родители подали коллективную жалобу, после чего педагога отстранили от работы. Прокуратура начала проверку, в ходе которой будет дана оценка действиям лиц, допустившим насилие в адрес маленького ребенка.