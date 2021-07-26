Избитый взрослыми после защиты своего деда российский школьник получил медаль

Школьник из Улан-Удэ, которого избили четверо взрослых из-за того, что он вступился за своего деда, получил медаль. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

12-летний российский школьник получил награду Следственного комитета (СК) России «Доблесть и отвага» спустя три месяца после инцидента.

Мальчик вступился за своего деда 17 апреля 2021 года. Он приехал навестить его в общежитии. В комнату к деду пришли нетрезвые соседи и стали требовать у россиянина деньги на алкоголь. Школьник попросил их уйти из чужой квартиры. Вечером компания взрослых подкараулила ребенка в коридоре и избила.

Против нападавших возбуждено уголовное дело. По словам мамы школьника, ребенок уже физически здоров, но продолжает ходить к психологу. Она также рассказала, что продала комнату в общежитии, где жил дед мальчика, и забрала родственника к себе домой.

Ранее жительница Санкт-Петербурга избила сына и сотрудницу отдела полиции за то, что страж порядка начала защищать ребенка. Правоохранительница увидела, как мать бьет сына палкой на улице, а тот на корточках прикрывает лицо от ударов и плачет. Она потребовала прекратить избивать мальчика и показала соответствующий документ. На это женщина отреагировала агрессивно. У сотрудницы полиции обнаружили ушибы лобной доли, левого виска и кровоподтеки на кистях.