Воспитанники российского интерната избили одноклассницу и выставили на мороз

В поселке Смирных на Сахалине воспитанники школы-интерната «Радуга» избили одноклассницу и выставили ее босиком и без куртки на мороз. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Девочку в одних носках обнаружила местная жительница, которая проезжала мимо на машине. «15-летняя школьница стояла прямо на снегу, в одних носках и футболке, и это в мороз! Ее лицо было в крови, на руках ссадины», — рассказала женщина.

Подросток рассказала своей спасительнице, что одноклассники повалили ее на пол, били ногами, в том числе и по лицу, а затем выгнали на улицу. Когда местная жительница отвезла девочку в больницу, воспитатели интерната попытались забрать ее обратно. Однако врачи не отпустили пациентку из-за тяжелых травм.

Как уточняет издание, в учебном заведении ситуацию комментировать не стали. Региональное управление Следственного комитета (СК), в свою очередь, начало проверку. В ее ходе они установят причины происшествия, характер и тяжесть травм школьницы, а также дадут оценку действиям сотрудников интерната. Проверку начали и в местной прокуратуре.

Ранее на Сахалине подростки устроили драку со стрельбой и избили взрослого, который пытался их разнять. Школьники играли в снежки, в какой-то момент один из них достал пистолет, выстрелив в дверь подъезда, а также под ноги одному из мальчиков.