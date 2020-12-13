В Екатеринбурге пьяный россиянин сломал нос прибывшей к нему по ошибке детскому врачу. Об этом сообщил Life глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Жители одного из многоквартирных домов вызвали педиатра для своего ребенка. Врач детской поликлиники перепутала номер квартиры и постучала в дверь, которую открыл мужчина в нетрезвом виде. Он набросился на доктора и ударил ее несколько раз. Соседи вызвали наряд, екатеринбуржца отвезли в отдел полиции. В результате врачу со сломанным носом пришлось взять больничный.

Правоохранители составили административный протокол за хулиганство. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о «Причинении вреда здоровью средней тяжести человеку, исполнявшему служебные обязанности». В таком случае мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Уточняется, что ранее он уже был судим за умышленное причинение вреда здоровью.

Ранее сообщалось, что в Тульской области подростки сняли на видео жестокое избиение сверстницы. В городе Киреевске девочка-подросток жестоко избила сверстницу, в то время как другие подростки снимали избиение на видео.