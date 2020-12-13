Врач раскрыла влияющие на тяжесть простуды факторы

Врач-оториноларинголог Анна Колесникова раскрыла влияющие на тяжесть протекания простуды факторы. Об этом она рассказала в беседе с «Пятым каналом».

По ее словам, быстрее других простудой заражаются те, кто много нервничает. Специалист отметила, что стресс способствует большой выработке кортизола, который негативно влияет на способность организма защитить себя. При этом Колечникова подчеркнула, что люди с высоким уровнем стресса также болеют дольше остальных.

Помимо этого, среди факторов, влияющих на течение болезни, эксперт назвала генетическую предрасположенности и физическую активность. Она объяснила, что хорошая спортивная форма и регулярные упражнения могут снизить вероятность заражения простудой практически в 50 раз.

Специалист также добавила, что на восприимчивость к инфекциям непосредственно влияет иммунитет, который врабатывается при встрече с возбудителями. Тем не менее она отметила, что есть стертые и атипичные формы простуды, при которых человек даже не может понять, что он болеет.

Ранее британский врач общей практики и телеведущая Сара Джарвис перечислила три простых способа избавиться от простуды, которые не подразумевают приема дорогостоящих лекарств. Так, по ее словам, первый способ — это спрей для горла, создающий защитный барьер от микробов.