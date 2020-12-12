«Скорая» сбила россиянина на переходе и сразу отвезла его в больницу

В Среднеуральске Свердловской области автомобиль скорой помощи сбил на переходе пешехода и сразу отвез его в больницу. Водитель признался, что не заметил красный сигнал светофора, сообщает «Екатеринбург онлайн».

Водитель «скорой» сам погрузил пострадавшего в машину и отвез его в больницу, не сообщив при этом о ДТП в полицию. У 61-летнего мужчины диагностировали открытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и рану головы.

Водитель признался, что на момент аварии скорость автомобиля составляла 30 километров в час. Он двигался без спецсигналов и был в машине один.

Против виновника ДТП возбудили уголовное дело за проезд на красный свет и невыполнение требований при ДТП. Как отметили в полиции, на момент аварии водитель был трезв, а за 37 лет водительского стажа его штрафовали лишь два раза.

Ранее сообщалось, что в Московской области в момент столкновения с легковушкой из кузова машины скорой помощи вылетели носилки с пациентом. Случившееся попало на видео.