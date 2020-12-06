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Российский полицейский устроил на трассе ДТП с пятью погибшими

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Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Смертельное ДТП с пятью погибшими произошло на трассе Краснодар — Ейск рядом с хутором Ударный (Краснодарский Край). Об этом в воскресенье, 6 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, рано утром 5 декабря автомобиль ВАЗ 21099 под управлением 22-летнего сотрудника отдела полиции по Щербиновскому району региона вылетел на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с ВАЗ 2110, в котором находился водитель и трое женщин-пассажиров. В результате аварии все, кто находились в машинах, погибли на месте.

При этом, как отметили в СКР, после ДТП ВАЗ 21099 столкнулся с еще одним автомобилем — ВАЗ 21104. Его водителя осмотрели медики, угрозы для жизни мужчины нет. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц») УК РФ.

По данным СКР, устроивший ДТП полицейский в момент аварии не находился при исполнении служебных обязанностей.

28 ноября сообщалось, что трое российских полицейских погибли в ДТП во Владимирской области.

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