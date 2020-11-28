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Трое российских полицейских погибли в ДТП

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Трое российских полицейских погибли в ДТП во Владимирской области. Об этом в субботу, 28 ноября, сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

На записи с камеры видеонаблюдения видно, как легковой автомобиль, в котором находились сотрудники правоохранительных органов, на большой скорости въехал в двигавшийся впереди грузовик.

На данный момент неизвестно, что стало причиной аварии. Предположительно, водитель легкового автомобиля слишком поздно заметил грузовую машину, которая медленно ехала по его полосе.

Отмечается, что погибшие в аварии полицейские — инспекторы ДПС из районного управления Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что в Челябинске автомобиль после столкновения с другой машиной въехал в толпу стоявших на тротуаре людей.

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