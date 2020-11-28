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В российском городе автомобиль въехал в толпу людей

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Фото: Telegram-канал «Подъем»

В Челябинске автомобиль после столкновения с другой машиной въехал в толпу стоявших на тротуаре людей. Об этом в субботу, 28 ноября, сообщает Telegram-канал «Подъем».

Как рассказали журналистам в пресс-службе областного главка МВД, участниками аварии стали Toyota Land Cruiser и Renault Logan. Последний в результате столкновения изменил траекторию и врезался в расположенное на тротуаре ограждение, где находились люди.

Официально сообщается о шести пострадавших, трое из них доставлены в больницу.

27 ноября сообщалось о гибели шести человек в аварии с участием маршрутки «Газель» и грузовика КамАЗ в Краснодарском крае.

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