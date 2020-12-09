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Воробьев рассказал о стратегии детской безопасности

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Андрей Воробьев
Андрей Воробьев
Фото: Пресс-служба Губернатора Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с детским омбудсменом Ксенией Мишоновой важные пункты стратегии по обеспечению детской безопасности. Об этом сообщается в его Telegram-канале в среду, 9 декабря.

«Стратегия по обеспечению детской безопасности до 2025 года позволит снизить риск травматизма и случайной гибели детей. По статистике наиболее часто детки страдают в ДТП и на объектах ж/д транспорта, нередки случаи выпадения из окон, в том числе из-за москитной сетки», — говорится в сообщении.

Воробьев анонсировал разработку единого показателя детской безопасности для муниципалитетов.

По его словам, необходимо также усилить работу с родителями, которые иногда недооценивают возможности маленьких детей. Он привет в пример случаи выпадения из окон из-за москитной сетки.

«Мамам и папам необходимо научить деток правилам безопасного поведения и не оставлять их без присмотра», — сказал глава региона.

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