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Россиянка избила ребенка и защищавшую его сотрудницу полиции

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Фото: Евгений Асмолов / Коммерсантъ

Россиянка избила сына и сотрудницу отдела полиции Приморского района Санкт-Петербурга за то, что страж порядка начала защищать ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Уточняется, что правоохранительница увидела, как мать бьет сына палкой на улице, а тот на корточках прикрывает лицо от ударов и плачет. Она потребовала прекратить избивать мальчика и показала соответствующий документ. Однако женщина выбила его из рук сотрудницы полиции, а после ее звонка коллегам на землю упал и телефон.

У сотрудницы правоохранительных органов обнаружены ушибы лобной доли, левого виска и кровоподтеки на кистях. Кроме того, злоумышленница украла у нее мобильный и карту с деньгами.

Ранее в селе Верх-Усугли Забайкальского края школьники украли мотоцикл, совершили разбойное нападение на полицейского и подожгли его автомобиль, а также угрожали учителю ножом. Уточняется, что сначала 17-летние российские подростки оторвали деревянные доски в стене гаража и проникли внутрь, чтобы украсть мотоцикл.

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