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Контрактники до смерти забили мешавшего им избивать прохожих россиянина

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Фото: Перечицкий Андрей / Коммерсантъ

Контрактники-тувинцы в Ельне до смерти забили бордюрным камнем россиянина, который помешал им избивать прохожих. Об этом сообщает Telegram-канал издания Readovka.

Уточняется, что 32-летний местный житель провожал гостей, когда на их пути возникли тувинцы, служащие в военном городке. Они напали на людей и стали их избивать. Россиянин попытался разнять их, но его оттолкнули, после чего один контрактник взял бордюрный камень и несколько раз ударил мужчину по голове. Пострадавший скончался в машине скорой помощи. У него остались жена и семилетний ребенок.

Злоумышленники, которые были задержаны через несколько часов после случившегося, повторяли выученную версию событий. По их словам, они никого не трогали.

В пресс-службе Минобороны никак не прокомментировали произошедшее.

Ранее в городе Мегион Ханты-Мансийского автономного округа россиянин в состоянии алкогольного опьянения избил бывшую девушку и сотрудников полиции. После приезда правоохранительных органов россиянин набросился на одного из сотрудников и нанес ему удар ногой в область груди и не менее двух ударов руками в область лица.

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