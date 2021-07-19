Россиянин избил до смерти раздражавшую его мать

В Хабаровском крае задержан 39-летний житель Комсомольска-на-Амуре, подозреваемый в убийстве своей матери. Об этом в понедельник, 19 июля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, мужчину раздражало, что его 58-летняя мать страдала проблемами с памятью и забывала дни и события. 10 июля подозреваемый, злоупотреблявший спиртным, и его мать отправились сдавать металлолом. Женщина почувствовала себя плохо и захотела отдохнуть на лавочке. Это взбесило ее сына, и он нанес потерпевшей удары по лицу и телу. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте.

Злоумышленник сбежал, но через некоторое время был задержан оперативниками уголовного розыска. СКР возбудил уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Подозреваемый отправлен в СИЗО.

В январе сообщалось, что житель Краснодарского края убил родного брата и четыре дня прожил с его телом.