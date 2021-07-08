Российские подростки убили двух бомжей и столкнули их тела в воду

В Рязани двое подростков 16 и 17 лет задержаны по обвинению в убийстве двух бомжей, сообщает региональное управление Следственного комитета на своем сайте.

По версии следователей, подростки 5 июля избили двух мужчин без определенного места жительства, а затем столкнули их тела в воду в районе улиц Чернышевского и Голенчинской. Бродяг обнаружили на следующий день.

Уточняется, что от подростков получены признательные показания. В настоящий момент решается вопрос об их заключении под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ об убийстве (пункт «а» части 2 статьи 105 УК РФ).

Накануне, 7 июля, сообщалось, что в Австрии раскрыта серия грабежей, одним из подозреваемых в которых стал 17-летний выходец из России. Он был членом интернациональной банды подростков.

