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Подростка из России заподозрили в грабежах в Австрии

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Фото: Ronald Zak / Reuters

В столице Австрии Вене раскрыта серия грабежей, одним из подозреваемых в которых стал 17-летний выходец из России, сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.

По данным правоохранителей, грабежи совершала интернациональная группа из 11 молодых людей — в ней были четыре австрийца, двое румын, двое болгар, серб, сириец и выходец из России. Самому младшему из них 15 лет, самому старшему — 18 лет. Главарем называется 16-летний сириец.

Грабители занимались кражей денег, телефонов и других ценностей. Установлены как минимум пять фактов ограблений с ущербом на пять тысяч евро. Грабили они, в основном, ровесников, а один раз 56-летнего мужчину.

Подросток из России арестован и отправлен в тюрьму. Также там оказался сириец, остальные отпущены на свободу.

В прошлом году в Австрии был убит россиянин, просивший убежище в стране. Полиция обвинила в причастности к преступлению выходцев из Чечни.

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