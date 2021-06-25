В России покончила с собой подруга убивших себя в одном месте подростков

В Липецкой области совершила самоубийство подруга школьников, которые ранее покончили с собой в одном и том же месте — на железной дороге возле станции Долгоруково. Об этом издание Baza сообщило в своем Telegram-канале.

По данным канала, девушка, предположительно, состояла в группах смерти. Она совершила суицид ночью.

О гибели двух подростков на станции Долгоруково стало известно 16 июня. Первый эпизод произошел 11 июня, самоубийство совершила 14-летняя девушка. В ее телефоне следователи нашли предсмертное видео с признанием, что она состоит в группе смерти и выполняла задание куратора. 14 июня на той же станции суицид совершил 16-летний подросток: он винил себя, что не смог предотвратить поступок подруги.

19 июня задержали подозреваемого в организации групп смерти, в которых состояли погибшие подростки. Им оказался 19-летний житель Ессентуков. Молодого человека обвиняют в совершении преступления по статье об убийстве двух и более лиц. По данным следствия, он создал в одном из мессенджеров несколько групп, участники которых проходили разные задания, попадая таким образом в «психологическую ловушку». В группах также пропагандировались «опасные способы выхода из сложных жизненных ситуаций, депрессия и насилие к окружающим». В них состояло более 50 детей.