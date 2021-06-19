В России задержали организатора детской группы смерти

Следователи задержали жителя Ставропольского края, подозреваемого в организации групп смерти и причастности к гибели минимум двух подростков. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Задержанным оказался 19-летний житель Ессентуков. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьей УК «Убийство двух или более лиц».

Следствие выяснило, что подозреваемый создал в одном из мессенджеров несколько групп, участники которых проходили различные задания. «Исполняя их, они попадали в психологическую ловушку, где критиковались родители, семья, друзья, пропагандировались депрессия, насилие к окружающим, опасные способы выхода из сложных жизненных ситуаций», указала Петренко. В итоге два подростка, выполняя задания, получили смертельные ранения на железной дороге.

Всего в группах состояло более 50 детей.

16 июня сообщалось, что в Липецкой области два подростка по очереди, с разницей в три дня, покончили с собой в одном и том же месте. Первый эпизод произошел 11 июня, тело 14-летней девушки обнаружили на железнодорожной станции Долгоруково. В ее телефоне следователи нашли предсмертное видео, в котором она призналась, что состояла в одной из групп смерти и выполняла задания «куратора». В видеозаписи погибшая предупредила, что будет волна самоубийств. Через три дня на той же станции совершил самоубийство 16-летний подросток. Он дружил с девушкой и винил себя, что не смог предотвратить ее поступок.