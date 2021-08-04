Россиянин потерял ухо после избиения отцом

Житель города Соликамск Пермского края потерял ухо после того, как его избил пьяный отец. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

По данным ведомства, россиянин проживал в доме с младшим братом и отцом. Отношения между родственниками были сложными, так как отец нигде не работал и злоупотреблял алкоголем, в семье часто были конфликты.

В один из дней в конце 2020 года отец выпивал спиртное со своими приятелями. В состоянии опьянения он вспомнил, что старший сын сломал дверь, и решил потребовать от него компенсацию за испорченное имущество. В этот момент они оба были пьяны, и в ходе ссоры сын уснул в кресле.

Мужчина попытался разбудить его, однако тот не проснулся. В результате отец разозлился и несколько раз ударил сына табуретом с металлическими ножками по голове, после чего продолжил распивать спиртное, не обратив внимания, что избитый родственник в крови.

На утро следующего дня посторонние люди вызывали пострадавшему скорую помощь. От ударов у него деформировалась верхняя часть уха, которая позднее отпала.

Травмы квалифицировали как тяжкий вред здоровью (пункт «з» части 2 статьи 111 УК РФ). Отца приговорили к 5 годам и 10 месяцам колонии общего режима.