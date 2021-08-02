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Избившая слабослышащего таксиста из-за 24 рублей россиянка попала на видео

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В городе Энгельс Саратовской области россиянка избила слабослышащего водителя такси, потому что он повысил цену поездки из-за большого количества людей в автомобиле. Видео инцидента публикует Telegram-канал «Двач».

На кадрах слышно, как женщина кричит на водителя такси, который заявляет, что поездка будет стоить 180 рублей вместо заявленных 156. Цена повысилась из-за того, что в машине оказалось много пассажиров. Россиянка приказным тоном говорит водителю начать поездку и отказывается доплачивать 24 рубля.

Водитель такси поясняет, что в машине находятся три взрослых и два ребенка. Дети выходят из автомобиля, после чего женщина начинает бить таксиста кулаками и сумкой и таскать его за волосы. Когда другой пассажир просит ее выйти из автомобиля и успокоиться, женщина ненадолго останавливается, а потом снова нападает на водителя и оскорбляет его. На этом видеозапись заканчивается.

Ранее в Новосибирске пассажирка такси отказалась платить 207 рублей за поездку, оскорбила слабослышащего водителя и начала пинать его ногами.

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