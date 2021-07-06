Россиянка отказалась платить слабослышащему таксисту и попала на видео

В Новосибирске пассажирка такси отказалась платить за поездку, оскорбила слабослышащего водителя и начала пинать его ногами. Видео опубликовано в местной группе во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как слабослышащий таксист жестами просит россиянку оплатить поездку. В ответ на это женщина просит открыть дверь машины и оскорбляет водителя. Мужчина еще несколько раз просит деньги за свою работу, после чего пассажирка начинает пинать его ногами. Кроме того, она заявляет, что не заплатит ему «ни копейки» и называет его «недоношенным». На этом видеозапись заканчивается.

По данным группы, цена поездки составила 207 рублей. Как сообщил таксист, от женщины якобы пахло алкоголем. После того как пассажирка ударила водителя ногой, ему пришлось выпроводить ее из автомобиля.

Как сообщает РИА Новости, в региональное МВД не поступало заявлений о произошедшем. В ведомстве начали проверку после публикации ролика в СМИ.

Ранее в Москве пассажирка такси в истерике побила водителя кулаками с криками «довези меня, мразь». Девушка вызвала такси, чтобы доехать из Одинцово в фитнес-центр. Позже россиянка пожаловалась на угрозы в своей адрес. По ее словам, ей и ее близким «разрывают телефоны».