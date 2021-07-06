Россия
 
Последние новости
Появилась первая версия крушения Ан-26 на Камчатке
Застрявшие на Кубе россияне получили отрицательные тесты на коронавирус
Пропавший самолет Ан-26 имел сертификат летной годности и прошел осмотр
Окольцовывающая голову борода стала трендом у мужчин
Лукашенко счел санкции шантажом в международном масштабе и заговорил о войне
В квартире под Москвой исполосовали ножом двух женщин 
Спасатели обнаружили обломки пропавшего на Камчатке Ан-26
Раскрыт двойной смысл требования Эстонии вернуть «оккупированные» территории
В Турции зафиксировали первые заражения штаммом «дельта плюс»
Лукашенко поручил ограничить транзит товаров из Германии в Россию
Новости партнеров
Прослушать новость

Россиянка отказалась платить слабослышащему таксисту и попала на видео

Перейти в «Мою Ленту»

В Новосибирске пассажирка такси отказалась платить за поездку, оскорбила слабослышащего водителя и начала пинать его ногами. Видео опубликовано в местной группе во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как слабослышащий таксист жестами просит россиянку оплатить поездку. В ответ на это женщина просит открыть дверь машины и оскорбляет водителя. Мужчина еще несколько раз просит деньги за свою работу, после чего пассажирка начинает пинать его ногами. Кроме того, она заявляет, что не заплатит ему «ни копейки» и называет его «недоношенным». На этом видеозапись заканчивается.

По данным группы, цена поездки составила 207 рублей. Как сообщил таксист, от женщины якобы пахло алкоголем. После того как пассажирка ударила водителя ногой, ему пришлось выпроводить ее из автомобиля.

Как сообщает РИА Новости, в региональное МВД не поступало заявлений о произошедшем. В ведомстве начали проверку после публикации ролика в СМИ.

Ранее в Москве пассажирка такси в истерике побила водителя кулаками с криками «довези меня, мразь». Девушка вызвала такси, чтобы доехать из Одинцово в фитнес-центр. Позже россиянка пожаловалась на угрозы в своей адрес. По ее словам, ей и ее близким «разрывают телефоны».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Таксист попросил россиянку сделать ему «приятное» за поездку и попал на видео
Некоторые категории таксистов в России предложили лишить доступа к агрегаторам
В Петербурге таксист надышался «веселящим газом» и начал приставать к прохожим
Истерика напавшей на московского таксиста пассажирки попала на видео