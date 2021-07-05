Таксист попросил россиянку сделать ему «приятное» за поездку и попал на видео

В Санкт-Петербурге ночью водитель «Яндекс.Такси» предложил девушке сделать ему «приятное» вместо оплаты поездки. Видео публикует Telegram-канал Readovka.

На кадрах слышно, как девушка задает таксисту вопрос: «Что, тебе "приятное" нужно за 350 рублей сделать?». На это мужчина отвечает утвердительно, но не говорит, что именно должна сделать пассажирка. Таксист утверждает, что надо «что-нибудь придумать», потому что он довез россиянку до точки назначения и потратил бензин — за это якобы надо его отблагодарить. При этом деньги у пассажирки были, и она была готова расплатиться.

В конце видео россиянка соглашается на предложение таксиста и открывает дверь, чтобы пересесть на переднее сидение, но вместо этого уходит. Издание утверждает, что деньги за поездку она все же оставила.

По данным авторов канала, пострадавшая россиянка написала в техподдержку сервиса. В «Яндексе» ответили, что водителя отстранят от поездок.

Ранее российский таксист на Сахалине предложил 13-летней девочке покататься и выпить пиво. По словам матери ребенка, она вызвала ей такси класса VIP. В начале поездки водитель спрашивал, какие памятники находятся в городе Корсакове, а потом — предложил доехать до аэродрома, попить пиво и сесть за руль. Таксист также дал ребенку свой номер телефона.