Российский таксист предложил 13-летней девочке покататься и выпить пиво

Полиция на Сахалине задержала таксиста, предлагавшего 13-летней девочке покататься и выпить пиво, сообщает портал АСТВ.ру.

Мать девочки рассказала, что вызвала для ребенка такси класса VIP. Путь, по ее словам, был недлинный, а метод передвижения — вынужденный. Она пояснила, что делает так крайне редко, но в то утро она не успевала к нужному времени. Однако по пути водитель повел себя неадекватно.

«Дочь поделилась, что сначала он спрашивал о памятниках, который стоят в Корсакове — знает ли она о них. А потом поинтересовался: умеет ли она водить автомобиль? После мужчина предложил вместе поехать покататься на аэродром Пушистый и попить пивка, а он даст ей порулить», — рассказала мать девочки.

Девочка сообщила, что таксист довез ее до места назначения, а напоследок дал ей свой номер телефона со словами: если что — звони, довезу.

По словам матери, она не раз обговаривала с дочерью правила безопасности, поэтому ребенок повел себя внимательно и с осторожностью. Девочка вовремя включила диктофон и успела записать слова таксиста в качестве доказательства правдивости ситуации.

Мать девочки сразу же обратилась в полицию и таксиста быстро нашли. Им оказался мужчина в возрасте 50-60 лет, который ранее привлекался к уголовной ответственности. На вопрос, зачем он предлагал подростку выпить алкоголь, он ответил, что изначально не обратил внимания на возраст девочки, так как просто ее не разглядел. С таксистом провели получасовую беседу о неправомерности подобных действий и отпустили домой.