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Похитившую двухлетнюю девочку няню нашли в Подмосковье

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Фото: Telegram-канал «112»

Няню, похитившую двухлетнюю девочку в Видном, нашли, вместе с ней обнаружили и ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Женщину вместе ребенком обнаружили в подмосковной Балашихе, где она подрабатывает няней. По ее словам, у мамы девочки был сломан телефон, поэтому она не могла с ней связаться. Здоровью ребенка ничего не угрожает, с женщиной работает полиция.

По информации телеканала РЕН ТВ, мама девочки Анна работает в строительной фирме. Там она познакомилась с Михаилом, когда тот пришел устраиваться на работу. Мужчина узнал, что женщине не с кем оставить дочь и предложил взять временной няней свою гражданскую жену Альбину. Анна обратилась к ней за помощью, когда ей нужно было поехать к врачу.

Ранее 12 июня сообщалось, что подмосковном Видном няня увела ребенка, их зафиксировали камеры видеонаблюдения. Девочку увезли на электричке в неизвестном направлении. Похищенный ребенок — девочка 2018 года рождения. Она воспитывается в многодетной семье — у ее матери, уроженки Украины, еще трое детей, а отец несколько лет назад погиб на войне.

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