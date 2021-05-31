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В Нигерии боевики похитили из школы 200 детей

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Фото: Afolabi Sotunde / Reuters

Группа вооруженных людей напала на школу-интернат в расположенном на западе Нигерии городе Тегина, штат Нигер. Они похитили 200 учеников, сообщает Vanguard.

По словам местных жителей, в воскресенье, 30 мая, во второй половине дня боевики ворвались на территорию школы. В результате атаки убитых и раненых нет.

Официальный представитель штата Нигер подтвердил агентству Reuters факт нападения на учебное заведение и похищение школьников. При этом он отказался назвать число захваченных учеников. Кто именно стоит за атакой — не сообщается.

В феврале боевики неизвестной организации напали на среднюю школу в нигерийском штате Нигер и похитили десятки детей. Вооруженные мужчины нейтрализовали охрану учебного заведения и скрылись с детьми.

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Breaking: Gunmen storm Niger community, kidnap about 200 Islamiyya Students Read more at: https://www.vanguardngr.com/2021/05/breaking-gunmen-storm-niger-community-kidnap-about-200-islamiyya-students/
Боевики похитили из школы в Нигерии десятки детей
В Нигерии неизвестные напали на школу-интернат и похитили учеников