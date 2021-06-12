Няня похитила ребенка в Подмосковье

В подмосковном Видном няня похитила ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, няня увела ребенка в неизвестном направлении, их зафиксировали камеры видеонаблюдения. РЕН ТВ уточняет, что похищенный ребенок — девочка 2018 года рождения. Она воспитывается в многодетной семье — у ее матери, уроженки Украины, еще трое детей, а отец несколько лет назад погиб на войне.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего. Няню разыскивают сотрудники полиции.

Ранее мужчина в Сочи пытался похитить двухлетнего мальчика на детской площадке. Он затолкал его в коробку и принялся убегать, однако пробежав буквально 10 метров споткнулся и выронил ребенка. После этого злоумышленник скрылся. Мать мальчика написала заявление в полицию и в скором времени преступника задержали. Свой поступок он объяснил тем, что хотел показать детям полный опасности мир. Возбуждено уголовное дело.