Мошенница притворялась королевской особой и удерживала туристку в плену

Аферистка притворилась королевской особой, похитила путешественницу и удерживала ее в плену восемь дней. Об этом сообщает Daily Mail.

Саманта Линделл Аззопарди (Samantha Lyndell Azzopardi) познакомилась в хостеле с 18-летней Эмили Бамбергер (Emily Bamberger) во время ее поездки в Сидней. Тогда мошенница называла себя Анникой Деккер (Annika Dekker) и представлялась похищенной в детстве королевской особой, которая находилась на попечении Интерпола.

С помощью фейкового электронного письма преступница убедила девушку, что за ними идет слежка и им вдвоем надо срочно покинуть город. Так, пострадавшей было выдано фальшивое удостоверение личности, по которому она и Аззопарди отправились в Брисбен.

Через некоторое время они вернулись снова в Сидней, где мошенница отвезла туристку в свой дом в пригороде, назвав это убежищем от спецслужб. Там у отдыхающей украли тысячу долларов, заперли в хижине возле дома и никуда не выпускали больше недели. Кроме того, по рассказам девушки, похитители не разрешали ей пользоваться интернетом.

«Я не могу передать, насколько жутко это было, ведь никто даже не знал, где я нахожусь», — рассказала пленница.

Позже аферистку поймали при попытке пересечения границы с Новой Зеландией, куда она поехала с целью продлить австралийскую визу. После допроса пограничников она была депортирована и взята под стражу. В итоге Аззопарди приговорили к двум годам тюрьмы по обвинению в мошенничестве и краже детей.

По данным издания, это уже не первое ее преступление — до этого нарушительница не раз меняла личность и притворялась школьницей, русской гимнасткой, горничной в богатой семье или жертвой секс-торговли.

Ранее в апреле британская туристка обманула авиакомпанию на 50 тысяч фунтов стерлингов и избежала заключения в тюрьме. Пассажирка в течение трех лет предъявляла страховщикам различных авиаперевозчиков документы, в которых указывала ложные причины пропуска рейсов. На самом деле женщина никуда не летала, а подделывала билеты.