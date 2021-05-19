Модель похвасталась роскошным отдыхом в люксовом отеле и попалась на воровстве

Модель и инфлюенсерша, которая хвасталась роскошным отдыхом в отеле и перелетом на частном самолете, попалась на воровстве. Об этом сообщает The Sun.

Как уточняет издание, 31-летняя жительница Майами Даниэль Миллер (Danielle Miller) нашла данные неизвестного человека в записях реестра транспортных средств Массачусетса и использовала их, чтобы открыть банковский счет на его имя. Затем она подала заявку на получение 102 тысяч долларов (примерно 7,5 миллиона рублей) от Управления малого бизнеса в качестве материальной помощи для борьбы с коронавирусом.

Полученные деньги воровка потратила на перелет из Флориды в Калифорнию на частном самолете и оплатила несколько дней проживания в люксовом отеле. Для этого она использовала поддельное удостоверение личности с чужим именем. Миллер также поделилась фотографиями своего роскошного отпуска в своем Instagram-аккаунте.

Тем не менее обман модели раскрылся — прокуратура смогла связать опубликованные фотографии и даты со списанием денег с банковского счета. Теперь Миллер обвиняется в мошенничестве, ей грозит штраф в размере до 250 тысяч долларов (около 18,5 миллиона рублей) и 20 лет тюремного заключения.

Ранее в мае сотрудница отеля обокрала постояльцев ради дорогостоящего отдыха на островах. Девушка обманным путем использовала данные кредитной карты гостя, чтобы улететь в отпуск — мошенницу задержала полиция прямо у стойки регистрации в аэропорту.