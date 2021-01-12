Мужчина нашел способ летать на самолетах бесплатно и сел в тюрьму

Жителя Техаса посадили в тюрьму за аферу с билетами, благодаря которой ему удалось оформить почти две тысячи бесплатных перелетов по стране. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Калифорнии.

32-летний Хаббард Белл (Hubbard Bell) работал в американской авиакомпании Mesa Airlines, которая обслуживает внутренние рейсы, и имел доступ к льготным билетам другого крупного перевозчика Spirit Airlines.

После того как мужчина уволился из организации, он нашел иной способ заработка и начал продавать данные сотрудников Mesa Airlines другим путешественникам, чтобы те могли забронировать бесплатные билеты Spirit Airlines.

По информации прокуратуры, в общей сложности бывшему работнику авиакомпании и другим мошенникам удалось продать билеты на 1953 рейса по поддельным документам и именам. При этом Белл совершил 34 бесплатных перелета.

В итоге суд приговорил преступника к 2,5 года тюремного заключения, а также назначил ему штраф в размере 150 тысяч долларов, который американец должен выплатить перевозчику Spirit Airlines.

В мае 2020 года сообщалось, что в России появился новый способ мошенничества после того, как авиакомпании разработали механизм возврата денежных средств за отмененные поездки с помощью ваучеров. По словам специалистов ВТБ, аферисты, выдавая себя за представителей перевозчиков, предлагали пассажирам оформить фальшивые ваучеры и требовали сообщить платежные данные.