В России появился новый способ мошенничества из-за коронавируса

В России появился новый способ мошенничества после того, как авиакомпании разработали механизм возврата денежных средств за отмененные из-за коронавируса поездки с помощью ваучеров. Такой информацией поделились специалисты ВТБ. Подробности обманной схемы размещены на сайте банка.

Эксперты отметили, что теперь аферисты пытаются заработать на туристах, которые хотят вернуть потраченные на авиабилеты деньги. «Под видом сотрудников авиакомпаний они обманывают пассажиров, предлагая купить ваучеры, которые на деле оказываются фальшивыми, или помочь вернуть потраченные на билеты деньги», — пояснили сотрудники ВТБ, уточнив, что разговор всегда заканчивается просьбой сообщить платежные данные.

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Таким образом, по заверениям экспертов, мошенники пытаются получить доступ к персональным данным и банковским картам потребителей. В связи с ростом аферистской активности, банковские работники попросили клиентов быть бдительными. «Помните, что ни перевозчик, ни сам банк никогда не будет запрашивать у вас номер карты или код из СМС-сообщений — данная информация является конфиденциальной и не подлежит разглашению», — заключили они.

Как сообщает «Российская Газета», в мае правительство внесло в Госдуму законопроект, разрешающий авиакомпаниям и туроператорам выдавать гражданам ваучеры вместо отмененных из-за пандемии коронавируса путешествий. Уточняется, что впоследствии человек сможет по ваучерам получить аналогичный тур или сесть на аналогичный рейс. Меры считаются «спасительными», в частности, для авиаотрасли, которую в противном случае ожидают массовые банкротства.

В конце марта председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам подготовить обращение в министерство транспорта о том, чтобы гражданам вернули средства за приобретенные билеты из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса.

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